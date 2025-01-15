Ціна Puppy (PAPI)
Поточна ціна Puppy (PAPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puppy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27K USD
- зміна ціни Puppy протягом дня — +3.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puppy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Puppy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Puppy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Puppy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.98%
|30 днів
|$ 0
|-10.21%
|60 днів
|$ 0
|-27.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Puppy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.25%
+3.98%
+3.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Puppy Token (PAPI) is a meme token developed on the Solana network. Additionally, PAPI is another launchpool project developed by Bitci Exchange following BEPE and BOGE.
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