Сьогоднішня ціна Puppy (PAPI)

Поточна ціна Puppy (PAPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Puppy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27K USD

- зміна ціни Puppy протягом дня — +3.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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