Ціна Puppets Coin (PUPPETS)
Поточна ціна Puppets Coin (PUPPETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUPPETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puppets Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.65K USD
- зміна ціни Puppets Coin протягом дня — +3.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puppets Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Puppets Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Puppets Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Puppets Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.79%
|30 днів
|$ 0
|-3.19%
|60 днів
|$ 0
|+13.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Puppets Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+3.79%
-1.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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