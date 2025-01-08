Сьогоднішня ціна Puppet on Sol (PUPPET)

Поточна ціна Puppet on Sol (PUPPET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.24K USD. Ціна PUPPET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Puppet on Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23 USD

- зміна ціни Puppet on Sol протягом дня — -2.58%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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