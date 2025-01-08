Ціна Puppet on Sol (PUPPET)
Поточна ціна Puppet on Sol (PUPPET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.24K USD. Ціна PUPPET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puppet on Sol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23 USD
- зміна ціни Puppet on Sol протягом дня — -2.58%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puppet on Sol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Puppet on Sol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Puppet on Sol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Puppet on Sol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.58%
|30 днів
|$ 0
|-31.79%
|60 днів
|$ 0
|-7.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Puppet on Sol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-2.58%
+2.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.
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