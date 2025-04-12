Сьогоднішня ціна PUPPERS (PUPPERS)

Поточна ціна PUPPERS (PUPPERS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.76K USD. Ціна PUPPERS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUPPERS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PUPPERS протягом дня — +5.00%

- циркуляційна пропозиція – 994.34M USD

Отримуйте оновлення цін PUPPERS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUPPERS.