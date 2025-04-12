Ціна PUPPERS (PUPPERS)
Поточна ціна PUPPERS (PUPPERS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.76K USD. Ціна PUPPERS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUPPERS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PUPPERS протягом дня — +5.00%
- циркуляційна пропозиція – 994.34M USD
Отримуйте оновлення цін PUPPERS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUPPERS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUPPERS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUPPERS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUPPERS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUPPERS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.00%
|30 днів
|$ 0
|-46.41%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUPPERS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+5.00%
-7.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PUPPERS до VND
₫--
|1 PUPPERS до AUD
A$--
|1 PUPPERS до GBP
￡--
|1 PUPPERS до EUR
€--
|1 PUPPERS до USD
$--
|1 PUPPERS до MYR
RM--
|1 PUPPERS до TRY
₺--
|1 PUPPERS до JPY
¥--
|1 PUPPERS до RUB
₽--
|1 PUPPERS до INR
₹--
|1 PUPPERS до IDR
Rp--
|1 PUPPERS до KRW
₩--
|1 PUPPERS до PHP
₱--
|1 PUPPERS до EGP
￡E.--
|1 PUPPERS до BRL
R$--
|1 PUPPERS до CAD
C$--
|1 PUPPERS до BDT
৳--
|1 PUPPERS до NGN
₦--
|1 PUPPERS до UAH
₴--
|1 PUPPERS до VES
Bs--
|1 PUPPERS до PKR
Rs--
|1 PUPPERS до KZT
₸--
|1 PUPPERS до THB
฿--
|1 PUPPERS до TWD
NT$--
|1 PUPPERS до AED
د.إ--
|1 PUPPERS до CHF
Fr--
|1 PUPPERS до HKD
HK$--
|1 PUPPERS до MAD
.د.م--
|1 PUPPERS до MXN
$--