Ціна PuppaCoin ($PUPPA)
Поточна ціна PuppaCoin ($PUPPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PUPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PuppaCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.87 USD
- зміна ціни PuppaCoin протягом дня — +2.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PuppaCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PuppaCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PuppaCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PuppaCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.83%
|30 днів
|$ 0
|-38.21%
|60 днів
|$ 0
|-79.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PuppaCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+2.83%
-17.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin with a focus on high quality crypto-themed content. Producing comedic animated videos, gifs and memes related to current crypto events and figures in the space. There are two primary video series; "Lore" videos which tell the story of popular influencers, and "Wide Web Weekly" that summarizes current top crypto news stories. The content centers around the main character PUPPA, a gym bro who likes to "PWUMP" iron and the trading chart!
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