Сьогоднішня ціна PuppaCoin ($PUPPA)

Поточна ціна PuppaCoin ($PUPPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PUPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PuppaCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.87 USD

- зміна ціни PuppaCoin протягом дня — +2.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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