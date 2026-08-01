Сьогоднішня ціна PUP Token

Поточна ціна PUP Token (PUP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PUP до USD становить $ 0 за PUP.

PUP Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 351,114, з циркуляційною пропозицією у 645.16M PUP. Протягом останніх 24 годин PUP торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.191311, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PUP змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.61.

Ринкова інформація щодо PUP Token (PUP)

Ринкова капіталізація $ 351.11K$ 351.11K $ 351.11K Обсяг (за 24 год) $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 544.22K$ 544.22K $ 544.22K Циркуляційне постачання 645.16M 645.16M 645.16M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація PUP Token — $ 351.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.61. Циркуляційна пропозиція PUP — 645.16M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 544.22K.