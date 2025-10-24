Інформація щодо ціни PunkStrategy (PNKSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,051374 $ 0,051374 $ 0,051374 Мін. за 24 год $ 0,065494 $ 0,065494 $ 0,065494 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,051374$ 0,051374 $ 0,051374 Макс. за 24 год $ 0,065494$ 0,065494 $ 0,065494 Рекордний максимум $ 0,31653$ 0,31653 $ 0,31653 Найнижча ціна $ 0,00698235$ 0,00698235 $ 0,00698235 Зміна ціни (за 1 год) +1,17% Зміна ціни (1 дн.) -7,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,88%

Актуальна ціна PunkStrategy (PNKSTR) становить $0,057809. За останні 24 години PNKSTR торгувався між мінімумом у $ 0,051374 і максимумом у $ 0,065494, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PNKSTR становить $ 0,31653, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00698235.

Що стосується короткострокових результатів, то PNKSTR змінився на +1,17% за останню годину, -7,69% за 24 години та на -24,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PunkStrategy (PNKSTR)

Ринкова капіталізація $ 54,93M$ 54,93M $ 54,93M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,93M$ 54,93M $ 54,93M Циркуляційне постачання 950,27M 950,27M 950,27M Загальна пропозиція 950 270 481,8348876 950 270 481,8348876 950 270 481,8348876

Поточна ринкова капіталізація PunkStrategy — $ 54,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PNKSTR — 950,27M, зі загальною пропозицією 950270481.8348876. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,93M.