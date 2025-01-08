Сьогоднішня ціна Punkko (PUN)

Поточна ціна Punkko (PUN) сьогодні становить 0.00003892 USD з ринковою капіталізацією $ 38.80K USD. Ціна PUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Punkko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16K USD

- зміна ціни Punkko протягом дня — -19.19%

- циркуляційна пропозиція – 996.84M USD

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