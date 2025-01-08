Ціна Punkko (PUN)
Поточна ціна Punkko (PUN) сьогодні становить 0.00003892 USD з ринковою капіталізацією $ 38.80K USD. Ціна PUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Punkko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16K USD
- зміна ціни Punkko протягом дня — -19.19%
- циркуляційна пропозиція – 996.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Punkko до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Punkko до USD становила $ -0.0000164373.
За останні 60 днів зміна ціни Punkko до USD становила $ -0.0000206125.
За останні 90 днів зміна ціни Punkko до USD становила $ -0.00006662941297737634.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.19%
|30 днів
|$ -0.0000164373
|-42.23%
|60 днів
|$ -0.0000206125
|-52.96%
|90 днів
|$ -0.00006662941297737634
|-63.12%
Останній аналіз цін Punkko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-19.19%
-0.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Out of nowhere, going somewhere $PUN
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