Сьогоднішня ціна PunkCity (PUNK)

Поточна ціна PunkCity (PUNK) сьогодні становить 0.604862 USD з ринковою капіталізацією $ 21.36M USD. Ціна PUNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PunkCity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.58K USD

- зміна ціни PunkCity протягом дня — +1.72%

- циркуляційна пропозиція – 35.29M USD

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