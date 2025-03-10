Сьогоднішня ціна PunkAI (PUNKAI)

Поточна ціна PunkAI (PUNKAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUNKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PunkAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.70K USD

- зміна ціни PunkAI протягом дня — -1.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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