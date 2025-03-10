Ціна PunkAI (PUNKAI)
Поточна ціна PunkAI (PUNKAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUNKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PunkAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.70K USD
- зміна ціни PunkAI протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PunkAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PunkAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PunkAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PunkAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.61%
|30 днів
|$ 0
|-26.84%
|60 днів
|$ 0
|-50.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PunkAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-1.61%
-20.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PunkAI is a culture, not just a memecoin
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