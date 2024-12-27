Сьогоднішня ціна PUNK3493 (PUNK3493)

Поточна ціна PUNK3493 (PUNK3493) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131.78K USD. Ціна PUNK3493 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUNK3493:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни PUNK3493 протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD

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