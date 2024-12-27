Ціна PUNK3493 (PUNK3493)
Поточна ціна PUNK3493 (PUNK3493) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131.78K USD. Ціна PUNK3493 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUNK3493:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни PUNK3493 протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUNK3493 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUNK3493 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUNK3493 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUNK3493 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.19%
|30 днів
|$ 0
|-57.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUNK3493: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.87%
+0.19%
-13.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.
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