Сьогоднішня ціна Punk Auction

Поточна ціна Punk Auction (PAST) сьогодні становить $ 0,200856, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAST до USD становить $ 0,200856 за PAST.

Punk Auction наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 195 152, з циркуляційною пропозицією у 971,60K PAST. Протягом останніх 24 годин PAST торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,41, тоді як історичний мінімум — $ 0,02648309.

У короткостроковій динаміці PAST змінився на -- за останню годину та на +10,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,46.

Ринкова інформація щодо Punk Auction (PAST)

Ринкова капіталізація $ 195,15K$ 195,15K $ 195,15K Обсяг (за 24 год) $ 8,46$ 8,46 $ 8,46 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 449,79K$ 449,79K $ 449,79K Циркуляційне постачання 971,60K 971,60K 971,60K Загальна пропозиція 971 600,0093378006 971 600,0093378006 971 600,0093378006

Поточна ринкова капіталізація Punk Auction — $ 195,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,46. Циркуляційна пропозиція PAST — 971,60K, зі загальною пропозицією 971600.0093378006. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 449,79K.