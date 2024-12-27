Сьогоднішня ціна PUNK (SPUNK)

Поточна ціна PUNK (SPUNK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 81.42K USD. Ціна SPUNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUNK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.05 USD

- зміна ціни PUNK протягом дня — -4.22%

- циркуляційна пропозиція – 95.51M USD

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