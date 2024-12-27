Ціна PUNK (SPUNK)
Поточна ціна PUNK (SPUNK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 81.42K USD. Ціна SPUNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUNK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.05 USD
- зміна ціни PUNK протягом дня — -4.22%
- циркуляційна пропозиція – 95.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUNK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUNK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUNK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUNK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.22%
|30 днів
|$ 0
|-62.19%
|60 днів
|$ 0
|-82.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUNK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-4.22%
-8.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.
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