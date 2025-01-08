Сьогоднішня ціна Pungu (PUNGU)

Поточна ціна Pungu (PUNGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.03K USD. Ціна PUNGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pungu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 332.74 USD

- зміна ціни Pungu протягом дня — -11.89%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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