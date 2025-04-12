Сьогоднішня ціна Pundu (PUNDU)

Поточна ціна Pundu (PUNDU) сьогодні становить 0.00290357 USD з ринковою капіталізацією $ 2.89M USD. Ціна PUNDU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pundu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pundu протягом дня — +5.31%

- циркуляційна пропозиція – 995.89M USD

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