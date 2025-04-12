Ціна Pundu (PUNDU)
Поточна ціна Pundu (PUNDU) сьогодні становить 0.00290357 USD з ринковою капіталізацією $ 2.89M USD. Ціна PUNDU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pundu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pundu протягом дня — +5.31%
- циркуляційна пропозиція – 995.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pundu до USD становила $ +0.00014651.
За останні 30 днів зміна ціни Pundu до USD становила $ -0.0000766208.
За останні 60 днів зміна ціни Pundu до USD становила $ -0.0011952958.
За останні 90 днів зміна ціни Pundu до USD становила $ -0.00191941038654062.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014651
|+5.31%
|30 днів
|$ -0.0000766208
|-2.63%
|60 днів
|$ -0.0011952958
|-41.16%
|90 днів
|$ -0.00191941038654062
|-39.79%
Останній аналіз цін Pundu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.71%
+5.31%
+1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain
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