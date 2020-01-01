Токеноміка Pundi X PURSE (PURSE)

Токеноміка Pundi X PURSE (PURSE)

Дізнайтеся ключову інформацію про Pundi X PURSE (PURSE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Pundi X PURSE (PURSE)

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens.

$PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

Офіційний вебсайт:
https://purse.land/

Токеноміка та аналіз ціни Pundi X PURSE (PURSE)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pundi X PURSE (PURSE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,25M
$ 1,25M$ 1,25M
Загальна пропозиція:
$ 50,68B
$ 50,68B$ 50,68B
Циркуляційна пропозиція:
$ 27,46B
$ 27,46B$ 27,46B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 2,31M
$ 2,31M$ 2,31M
Історичний максимум:
$ 0,00990304
$ 0,00990304$ 0,00990304
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Pundi X PURSE (PURSE): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Pundi X PURSE (PURSE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів PURSE, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PURSE, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку PURSE, досліджуйте ціну токена PURSE в реальному часі!

Прогноз ціни PURSE

Хочете знати, куди рухається PURSE? Наша сторінка прогнозу ціни PURSE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.