Ціна Pundi X PURSE (PURSE)
Поточна ціна Pundi X PURSE (PURSE) сьогодні становить 0.00012247 USD з ринковою капіталізацією $ 3.37M USD. Ціна PURSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pundi X PURSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD
- зміна ціни Pundi X PURSE протягом дня — +0.52%
- циркуляційна пропозиція – 27.46B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pundi X PURSE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pundi X PURSE до USD становила $ -0.0000218540.
За останні 60 днів зміна ціни Pundi X PURSE до USD становила $ -0.0000242853.
За останні 90 днів зміна ціни Pundi X PURSE до USD становила $ -0.00003243923185009205.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.52%
|30 днів
|$ -0.0000218540
|-17.84%
|60 днів
|$ -0.0000242853
|-19.82%
|90 днів
|$ -0.00003243923185009205
|-20.94%
Останній аналіз цін Pundi X PURSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+0.52%
-4.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.
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