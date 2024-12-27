Сьогоднішня ціна Pundi X PURSE (PURSE)

Поточна ціна Pundi X PURSE (PURSE) сьогодні становить 0.00012247 USD з ринковою капіталізацією $ 3.37M USD. Ціна PURSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pundi X PURSE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD

- зміна ціни Pundi X PURSE протягом дня — +0.52%

- циркуляційна пропозиція – 27.46B USD

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