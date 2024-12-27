Ціна Pundi X (PUNDIX)
Поточна ціна Pundi X (PUNDIX) сьогодні становить 0.456091 USD з ринковою капіталізацією $ 117.90M USD. Ціна PUNDIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pundi X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54M USD
- зміна ціни Pundi X протягом дня — +2.18%
- циркуляційна пропозиція – 258.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pundi X до USD становила $ +0.00974045.
За останні 30 днів зміна ціни Pundi X до USD становила $ -0.0858883661.
За останні 60 днів зміна ціни Pundi X до USD становила $ +0.0888462987.
За останні 90 днів зміна ціни Pundi X до USD становила $ +0.0246677472226457.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00974045
|+2.18%
|30 днів
|$ -0.0858883661
|-18.83%
|60 днів
|$ +0.0888462987
|+19.48%
|90 днів
|$ +0.0246677472226457
|+5.72%
Останній аналіз цін Pundi X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
+2.18%
+11.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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