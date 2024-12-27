Сьогоднішня ціна Pundi X (PUNDIX)

Поточна ціна Pundi X (PUNDIX) сьогодні становить 0.456091 USD з ринковою капіталізацією $ 117.90M USD. Ціна PUNDIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pundi X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54M USD

- зміна ціни Pundi X протягом дня — +2.18%

- циркуляційна пропозиція – 258.39M USD

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