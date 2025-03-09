Сьогоднішня ціна Pundi AI (PUNDIAI)

Поточна ціна Pundi AI (PUNDIAI) сьогодні становить 11.12 USD з ринковою капіталізацією $ 90.00M USD. Ціна PUNDIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pundi AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.83M USD

- зміна ціни Pundi AI протягом дня — +8.08%

- циркуляційна пропозиція – 8.09M USD

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