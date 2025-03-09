Ціна Pundi AI (PUNDIAI)
Поточна ціна Pundi AI (PUNDIAI) сьогодні становить 11.12 USD з ринковою капіталізацією $ 90.00M USD. Ціна PUNDIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pundi AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.83M USD
- зміна ціни Pundi AI протягом дня — +8.08%
- циркуляційна пропозиція – 8.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pundi AI до USD становила $ +0.83185.
За останні 30 днів зміна ціни Pundi AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pundi AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pundi AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.83185
|+8.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pundi AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+8.08%
-30.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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