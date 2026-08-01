Сьогоднішня ціна Punchy Puff

Поточна ціна Punchy Puff (PUNCHY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PUNCHY до USD становить $ 0 за PUNCHY.

Punchy Puff наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 705, з циркуляційною пропозицією у 500,00M PUNCHY. Протягом останніх 24 годин PUNCHY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PUNCHY змінився на -0,32% за останню годину та на -2,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Punchy Puff (PUNCHY)

Ринкова капіталізація $ 36,71K$ 36,71K $ 36,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,71K$ 36,71K $ 36,71K Циркуляційне постачання 500,00M 500,00M 500,00M Загальна пропозиція 499 996 580,132672 499 996 580,132672 499 996 580,132672

Поточна ринкова капіталізація Punchy Puff — $ 36,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUNCHY — 500,00M, зі загальною пропозицією 499996580.132672. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,71K.