Ціна Pun Dog (PUN)
Поточна ціна Pun Dog (PUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pun Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.21 USD
- зміна ціни Pun Dog протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pun Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pun Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pun Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pun Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.47%
|30 днів
|$ 0
|-23.70%
|60 днів
|$ 0
|-11.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pun Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.47%
-1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dog meme coin on TON blockchain.
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