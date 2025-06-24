Ціна Pumps Gone Crazy (PGC)
Поточна ціна Pumps Gone Crazy (PGC) сьогодні становить 0,00042699 USD з ринковою капіталізацією $ 426,54K USD. Ціна PGC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pumps Gone Crazy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pumps Gone Crazy протягом дня — +18,72%
- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pumps Gone Crazy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pumps Gone Crazy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pumps Gone Crazy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pumps Gone Crazy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18,72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pumps Gone Crazy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,91%
+18,72%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting.
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