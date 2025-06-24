Сьогоднішня ціна Pumps Gone Crazy (PGC)

Поточна ціна Pumps Gone Crazy (PGC) сьогодні становить 0,00042699 USD з ринковою капіталізацією $ 426,54K USD. Ціна PGC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pumps Gone Crazy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pumps Gone Crazy протягом дня — +18,72%

- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD

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