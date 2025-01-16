Ціна Pumpr (PUMPR)
Поточна ціна Pumpr (PUMPR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUMPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pumpr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.64 USD
- зміна ціни Pumpr протягом дня — +5.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pumpr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pumpr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pumpr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pumpr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.61%
|30 днів
|$ 0
|-15.17%
|60 днів
|$ 0
|-52.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pumpr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+5.61%
+0.69%
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