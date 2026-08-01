Сьогоднішня ціна PumpMindVirus

Поточна ціна PumpMindVirus (PMV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PMV до USD становить $ 0 за PMV.

PumpMindVirus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 99 934, з циркуляційною пропозицією у 999,49M PMV. Протягом останніх 24 годин PMV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PMV змінився на -0,40% за останню годину та на -0,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PumpMindVirus (PMV)

Ринкова капіталізація $ 99,93K$ 99,93K $ 99,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 99,93K$ 99,93K $ 99,93K Циркуляційне постачання 999,49M 999,49M 999,49M Загальна пропозиція 999 493 262,667877 999 493 262,667877 999 493 262,667877

Поточна ринкова капіталізація PumpMindVirus — $ 99,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PMV — 999,49M, зі загальною пропозицією 999493262.667877. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,93K.