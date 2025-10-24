Інформація щодо ціни PUMPLESS COIN (PUMPLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -3,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,43%

Актуальна ціна PUMPLESS COIN (PUMPLESS) становить --. За останні 24 години PUMPLESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUMPLESS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUMPLESS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -3,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

Ринкова капіталізація $ 7,02K$ 7,02K $ 7,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,02K$ 7,02K $ 7,02K Циркуляційне постачання 998,02M 998,02M 998,02M Загальна пропозиція 998 023 667,85581 998 023 667,85581 998 023 667,85581

Поточна ринкова капіталізація PUMPLESS COIN — $ 7,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUMPLESS — 998,02M, зі загальною пропозицією 998023667.85581. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,02K.