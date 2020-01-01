Токеноміка Pumpkin (PKIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Pumpkin (PKIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pumpkin (PKIN) Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. Офіційний вебсайт: https://pumpkin.fun Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb Купити PKIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pumpkin (PKIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pumpkin (PKIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Загальна пропозиція: $ 934,42M $ 934,42M $ 934,42M Циркуляційна пропозиція: $ 874,42M $ 874,42M $ 874,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Історичний максимум: $ 0,03355328 $ 0,03355328 $ 0,03355328 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00164008 $ 0,00164008 $ 0,00164008 Дізнайтеся більше про ціну Pumpkin (PKIN)

Токеноміка Pumpkin (PKIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pumpkin (PKIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PKIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PKIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PKIN, досліджуйте ціну токена PKIN в реальному часі!

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