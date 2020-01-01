Токеноміка PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Дізнайтеся ключову інформацію про PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional. Офіційний вебсайт: https://thepumpkintoken.org Whitepaper: https://thepumpkintoken.org/PumpkinWhitePaper1.pdf Купити PUMPKIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 784,67K $ 784,67K $ 784,67K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 784,67K $ 784,67K $ 784,67K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Токеноміка PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUMPKIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUMPKIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUMPKIN, досліджуйте ціну токена PUMPKIN в реальному часі!

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