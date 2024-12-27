Сьогоднішня ціна PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Поточна ціна PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 592.13K USD. Ціна PUMPKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUMPKIN TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.93K USD

- зміна ціни PUMPKIN TOKEN протягом дня — +3.74%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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