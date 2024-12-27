Ціна PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)
Поточна ціна PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 592.13K USD. Ціна PUMPKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUMPKIN TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.93K USD
- зміна ціни PUMPKIN TOKEN протягом дня — +3.74%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUMPKIN TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUMPKIN TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUMPKIN TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUMPKIN TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.74%
|30 днів
|$ 0
|-4.84%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUMPKIN TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
+3.74%
+13.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional.
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