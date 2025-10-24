Інформація щодо ціни Pumpit (PUMPIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,13%

Актуальна ціна Pumpit (PUMPIT) становить --. За останні 24 години PUMPIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUMPIT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUMPIT змінився на -- за останню годину, +2,22% за 24 години та на -15,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pumpit (PUMPIT)

Ринкова капіталізація $ 7,13K$ 7,13K $ 7,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,13K$ 7,13K $ 7,13K Циркуляційне постачання 714,25M 714,25M 714,25M Загальна пропозиція 714 250 169,222681 714 250 169,222681 714 250 169,222681

Поточна ринкова капіталізація Pumpit — $ 7,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUMPIT — 714,25M, зі загальною пропозицією 714250169.222681. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,13K.