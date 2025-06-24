Сьогоднішня ціна Pumphotel (PH)

Поточна ціна Pumphotel (PH) сьогодні становить 0,0000118 USD з ринковою капіталізацією $ 11,44K USD. Ціна PH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pumphotel:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pumphotel протягом дня — +0,38%

- циркуляційна пропозиція – 969,74M USD

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