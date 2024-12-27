Ціна Pumpcat (PUMPCAT)
Поточна ціна Pumpcat (PUMPCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.78K USD. Ціна PUMPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pumpcat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.49 USD
- зміна ціни Pumpcat протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pumpcat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pumpcat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pumpcat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pumpcat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.55%
|30 днів
|$ 0
|-67.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pumpcat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+0.55%
+0.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump! Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump!
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