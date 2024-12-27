Сьогоднішня ціна Pumpcat (PUMPCAT)

Поточна ціна Pumpcat (PUMPCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.78K USD. Ціна PUMPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pumpcat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.49 USD

- зміна ціни Pumpcat протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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