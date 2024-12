Що таке pumpBTC ( PUMPBTC)

PumpBTC serves as a Liquid Restaking Solution for Babylon. PumpBTC aims to help BTC holders maximize yields through Babylon's liquid staking - essentially rebuilding WBTC with native yield. By abstracting complexities, PumpBTC facilitates effortless collaboration between users and Babylon node operators. Users can stake into Babylon with a single action through PumpBTC, immediately receiving liquidity tokens without waiting periods. Our mission is to bring DeFi into the Bitcoin ecosystem, driven by an ecosystem-centric approach and supported by seasoned DeFi experts and industry-leading partners.

Ресурс pumpBTC (PUMPBTC) Whitepaper Офіційний вебсайт