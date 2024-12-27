Сьогоднішня ціна pumpBTC (PUMPBTC)

Поточна ціна pumpBTC (PUMPBTC) сьогодні становить 95,427 USD з ринковою капіталізацією $ 508.23M USD. Ціна PUMPBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pumpBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.11K USD

- зміна ціни pumpBTC протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 5.33K USD

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