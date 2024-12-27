Ціна pumpBTC (PUMPBTC)
Поточна ціна pumpBTC (PUMPBTC) сьогодні становить 95,427 USD з ринковою капіталізацією $ 508.23M USD. Ціна PUMPBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pumpBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.11K USD
- зміна ціни pumpBTC протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 5.33K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pumpBTC до USD становила $ +211.52.
За останні 30 днів зміна ціни pumpBTC до USD становила $ +3,469.4012682000.
За останні 60 днів зміна ціни pumpBTC до USD становила $ +37,113.2779860000.
За останні 90 днів зміна ціни pumpBTC до USD становила $ +30,591.46244784679.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +211.52
|+0.22%
|30 днів
|$ +3,469.4012682000
|+3.64%
|60 днів
|$ +37,113.2779860000
|+38.89%
|90 днів
|$ +30,591.46244784679
|+47.18%
Останній аналіз цін pumpBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+0.22%
+2.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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