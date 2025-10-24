Інформація щодо ціни PUMPAI (PUMPAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,085682$ 0,085682 $ 0,085682 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,14% Зміна ціни (1 дн.) +11,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,79%

Актуальна ціна PUMPAI (PUMPAI) становить --. За останні 24 години PUMPAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUMPAI становить $ 0,085682, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUMPAI змінився на +1,14% за останню годину, +11,05% за 24 години та на +8,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PUMPAI (PUMPAI)

Ринкова капіталізація $ 24,28K$ 24,28K $ 24,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,40K$ 91,40K $ 91,40K Циркуляційне постачання 265,61M 265,61M 265,61M Загальна пропозиція 999 903 397,777044 999 903 397,777044 999 903 397,777044

Поточна ринкова капіталізація PUMPAI — $ 24,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUMPAI — 265,61M, зі загальною пропозицією 999903397.777044. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,40K.