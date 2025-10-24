Актуальна ціна PUMPAI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PUMPAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PUMPAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PUMPAI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PUMPAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PUMPAI на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:06:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PUMPAI (PUMPAI) (USD)

Актуальна ціна PUMPAI (PUMPAI) становить --. За останні 24 години PUMPAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUMPAI становить $ 0,085682, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUMPAI змінився на +1,14% за останню годину, +11,05% за 24 години та на +8,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація PUMPAI — $ 24,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUMPAI — 265,61M, зі загальною пропозицією 999903397.777044. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,40K.

Історія ціни PUMPAI (PUMPAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUMPAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUMPAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUMPAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUMPAI до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0+11,05%
30 днів$ 0-19,37%
60 днів$ 0+78,62%
90 днів$ 0--

Що таке PUMPAI (PUMPAI)

PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.  

PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.

Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни PUMPAI (USD)

Скільки коштуватиме PUMPAI (PUMPAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PUMPAI (PUMPAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PUMPAI.

Перегляньте прогноз ціни PUMPAI вже зараз!

PUMPAI до місцевих валют

Токеноміка PUMPAI (PUMPAI)

Розуміння токеноміки PUMPAI (PUMPAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PUMPAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про PUMPAI (PUMPAI)

Скільки сьогодні коштує PUMPAI (PUMPAI)?
Актуальна ціна PUMPAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PUMPAI до USD?
Поточна ціна PUMPAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PUMPAI?
Ринкова капіталізація PUMPAI — $ 24,28K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PUMPAI?
Циркуляційна пропозиція PUMPAI — 265,61M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PUMPAI?
PUMPAI досяг історичної максимальної ціни у 0,085682 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PUMPAI?
Історична мінімальна ціна PUMPAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PUMPAI?
Актуальний обсяг торгівлі PUMPAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PUMPAI цього року?
PUMPAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PUMPAI для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для PUMPAI (PUMPAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

