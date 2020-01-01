Токеноміка PUMP (PUMP) Дізнайтеся ключову інформацію про PUMP (PUMP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PUMP (PUMP) $PUMP is the secret force behind the rise of all those famous dog and cat memecoins you know today. While Doge, Shiba, Neiro, and the rest were grabbing the headlines, it was $PUMP who trained them into shape, pushing them through late-night sessions in a hidden dojo in the mountains of Kyoto. Every green candle, every pump—$PUMP was there, building their strength and turning them into the market movers they are today. Now, it’s time for $PUMP to step into the spotlight. The days of working behind the scenes are over. $PUMP isn’t just a token; it’s the trainer of the market, ready to flex for itself. Built on Solana, $PUMP is here to show that true gains come from hard work, discipline, and a relentless drive to pump the charts. The world wondered why those dog and cat coins kept pumping—now they’ll know the truth. It’s time to reveal the trainer, the legend, the one who lifts markets and builds memes into muscle: $PUMP. Join the movement and let’s show everyone how real pumps are made. Офіційний вебсайт: https://pumpsolana.xyz/ Купити PUMP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PUMP (PUMP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PUMP (PUMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,83K $ 12,83K $ 12,83K Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,83K $ 12,83K $ 12,83K Історичний максимум: $ 0,00362533 $ 0,00362533 $ 0,00362533 Історичний мінімум: $ 0,00000799 $ 0,00000799 $ 0,00000799 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PUMP (PUMP)

Токеноміка PUMP (PUMP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PUMP (PUMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUMP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUMP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUMP, досліджуйте ціну токена PUMP в реальному часі!

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