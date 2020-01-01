Токеноміка PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Дізнайтеся ключову інформацію про PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. Офіційний вебсайт: https://pumptrumpsol.fun/ Купити PUMPTRUMP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,19K $ 6,19K $ 6,19K Загальна пропозиція: $ 999,59M $ 999,59M $ 999,59M Циркуляційна пропозиція: $ 999,59M $ 999,59M $ 999,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,19K $ 6,19K $ 6,19K Історичний максимум: $ 0,0030988 $ 0,0030988 $ 0,0030988 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Токеноміка PUMP TRUMP (PUMPTRUMP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUMPTRUMP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUMPTRUMP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUMPTRUMP, досліджуйте ціну токена PUMPTRUMP в реальному часі!

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