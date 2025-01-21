Сьогоднішня ціна PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Поточна ціна PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) сьогодні становить 0.00060844 USD з ринковою капіталізацією $ 607.61K USD. Ціна PUMPTRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUMP TRUMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.07K USD

- зміна ціни PUMP TRUMP протягом дня — -3.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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