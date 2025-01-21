Ціна PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)
Поточна ціна PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) сьогодні становить 0.00060844 USD з ринковою капіталізацією $ 607.61K USD. Ціна PUMPTRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUMP TRUMP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.07K USD
- зміна ціни PUMP TRUMP протягом дня — -3.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUMP TRUMP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUMP TRUMP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUMP TRUMP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUMP TRUMP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUMP TRUMP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.31%
-3.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.
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