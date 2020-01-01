Токеноміка Pump Fun Puppet (PUPPET) Дізнайтеся ключову інформацію про Pump Fun Puppet (PUPPET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pump Fun Puppet (PUPPET) The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over! Офіційний вебсайт: https://pumppuppet.fun/ Купити PUPPET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pump Fun Puppet (PUPPET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pump Fun Puppet (PUPPET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,71K $ 19,71K $ 19,71K Загальна пропозиція: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Циркуляційна пропозиція: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,71K $ 19,71K $ 19,71K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pump Fun Puppet (PUPPET)

Токеноміка Pump Fun Puppet (PUPPET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pump Fun Puppet (PUPPET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUPPET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUPPET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUPPET, досліджуйте ціну токена PUPPET в реальному часі!

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