Сьогоднішня ціна Pump Fun Puppet (PUPPET)

Поточна ціна Pump Fun Puppet (PUPPET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.35K USD. Ціна PUPPET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pump Fun Puppet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.27 USD

- зміна ціни Pump Fun Puppet протягом дня — -9.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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