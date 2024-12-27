Сьогоднішня ціна PumaPay (PMA)

Поточна ціна PumaPay (PMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 320.70K USD. Ціна PMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PumaPay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни PumaPay протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 26.48B USD

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