Ціна Puma (PUMA)
Поточна ціна Puma (PUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puma:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.65 USD
- зміна ціни Puma протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puma до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Puma до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Puma до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Puma до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ 0
|-19.67%
|60 днів
|$ 0
|-26.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Puma: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.16%
-9.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Puma - Unleashing the New King of Crypto
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