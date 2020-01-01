Токеноміка PULSR ($PULSR) Дізнайтеся ключову інформацію про PULSR ($PULSR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PULSR ($PULSR) The project is about creating a token, that allows people to buy products created by the company PULSR. PULSR is a top web 2 AI company in the field of GPT development. With $PULSR you will get access to private GPTs never released to public, and also new products developed specifically for web 3 such as the Overseer. The Overseer is a layer that will allow communities to build their own AI Agents, creating more engagement with their members. Офіційний вебсайт: https://pulsr.co.uk/ Купити $PULSR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PULSR ($PULSR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PULSR ($PULSR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 53,91K $ 53,91K $ 53,91K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 53,91K $ 53,91K $ 53,91K Історичний максимум: $ 0,00378109 $ 0,00378109 $ 0,00378109 Історичний мінімум: $ 0,00004692 $ 0,00004692 $ 0,00004692 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PULSR ($PULSR)

Токеноміка PULSR ($PULSR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PULSR ($PULSR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $PULSR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PULSR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PULSR, досліджуйте ціну токена $PULSR в реальному часі!

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