Ціна PULSR ($PULSR)
Поточна ціна PULSR ($PULSR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 882.74K USD. Ціна $PULSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PULSR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.25K USD
- зміна ціни PULSR протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PULSR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PULSR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PULSR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PULSR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PULSR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
-1.38%
-39.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is about creating a token, that allows people to buy products created by the company PULSR. PULSR is a top web 2 AI company in the field of GPT development. With $PULSR you will get access to private GPTs never released to public, and also new products developed specifically for web 3 such as the Overseer. The Overseer is a layer that will allow communities to build their own AI Agents, creating more engagement with their members.
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