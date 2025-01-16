Сьогоднішня ціна PulseX Incentive Token (INC)

Поточна ціна PulseX Incentive Token (INC) сьогодні становить 2.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PulseX Incentive Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.36M USD

- зміна ціни PulseX Incentive Token протягом дня — +23.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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