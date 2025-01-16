Ціна PulseX Incentive Token (INC)
Поточна ціна PulseX Incentive Token (INC) сьогодні становить 2.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PulseX Incentive Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.36M USD
- зміна ціни PulseX Incentive Token протягом дня — +23.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PulseX Incentive Token до USD становила $ +0.395258.
За останні 30 днів зміна ціни PulseX Incentive Token до USD становила $ -0.7705001520.
За останні 60 днів зміна ціни PulseX Incentive Token до USD становила $ +0.0059937760.
За останні 90 днів зміна ціни PulseX Incentive Token до USD становила $ -0.3185647433702017.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.395258
|+23.69%
|30 днів
|$ -0.7705001520
|-37.40%
|60 днів
|$ +0.0059937760
|+0.29%
|90 днів
|$ -0.3185647433702017
|-13.39%
Останній аналіз цін PulseX Incentive Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.55%
+23.69%
+30.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Farm Reward Token for PulseX DEX
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