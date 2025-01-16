Ціна PulseTrailerPark (PTP)
Поточна ціна PulseTrailerPark (PTP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PTP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PulseTrailerPark:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.20 USD
- зміна ціни PulseTrailerPark протягом дня — +6.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PulseTrailerPark до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PulseTrailerPark до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PulseTrailerPark до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PulseTrailerPark до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.86%
|30 днів
|$ 0
|-35.75%
|60 днів
|$ 0
|-5.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PulseTrailerPark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+6.86%
+16.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pulse Trailer Park ($PTP), is a token dedicated to the exceptional Pulsechain and Hex community. As an homage to this spirited group, our coin’s mission is to highlight the unshakeable camaraderie that has fortified us against all odds. Often, the wider crypto world labels us as outsiders — as misfits or rednecks, even cultists. They disparagingly liken us to inhabitants of a trailer park. They laugh, mock, and dismiss us. But to us, these are not insults. They are badges of honour, emblematic of the resilience, conviction, and defiance we embody every day as a strong community that we are. Our goal is simple: to be the first meme coin on Pulsechain, that our entire community can all rally behind. Sure we tend to get under each others skin from time to time. But in the end we will always have each others back and enjoy our successes together as a community. So yes its true, we are a trailer park. The most balling trailer park in all of crypto!
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