Ціна PulseReflections (PRS)
Поточна ціна PulseReflections (PRS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PulseReflections:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.32 USD
- зміна ціни PulseReflections протягом дня — +16.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PulseReflections до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PulseReflections до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PulseReflections до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PulseReflections до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.20%
|30 днів
|$ 0
|-55.81%
|60 днів
|$ 0
|-8.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PulseReflections: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.43%
+16.20%
+42.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? PulseReflections is a deflationary token which rewards holders 2% of all swap volume in the form of PLS. What makes your project unique? Unlike typical reflection tokens, PulseReflections distributes PLS (the native gas token of PulseChain) to holders as the reward. There is a 1% burn fee which sends the PRS tokens directly to the burn address upon every swap. History of your project. Launched on June 6, 2023 - PulseReflections was stealth launched on PulseChain. No presale/sacrifice. What’s next for your project? PulseReflections is a community-driven token. The market will decide where the PRS token goes. What can your token be used for? Holding PulseReflections (PRS) is rewarding with PLS.
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