Ціна PulsePot (PLSP)
Поточна ціна PulsePot (PLSP) сьогодні становить 1.56 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLSP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PulsePot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD
- зміна ціни PulsePot протягом дня — +12.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PulsePot до USD становила $ +0.169362.
За останні 30 днів зміна ціни PulsePot до USD становила $ -0.4641979680.
За останні 60 днів зміна ціни PulsePot до USD становила $ -0.0056763720.
За останні 90 днів зміна ціни PulsePot до USD становила $ -0.0101487501886007.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.169362
|+12.19%
|30 днів
|$ -0.4641979680
|-29.75%
|60 днів
|$ -0.0056763720
|-0.36%
|90 днів
|$ -0.0101487501886007
|-0.64%
Останній аналіз цін PulsePot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
+12.19%
+27.36%
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