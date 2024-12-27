Сьогоднішня ціна PulsePad (PLSPAD)

Поточна ціна PulsePad (PLSPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 144.92K USD. Ціна PLSPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PulsePad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.17K USD

- зміна ціни PulsePad протягом дня — +9.46%

- циркуляційна пропозиція – 170.00M USD

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