Ціна PulsePad (PLSPAD)
Поточна ціна PulsePad (PLSPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 144.92K USD. Ціна PLSPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PulsePad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.17K USD
- зміна ціни PulsePad протягом дня — +9.46%
- циркуляційна пропозиція – 170.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PulsePad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PulsePad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PulsePad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PulsePad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.46%
|30 днів
|$ 0
|-26.66%
|60 днів
|$ 0
|-16.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PulsePad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+9.46%
+5.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PulsePad is the premier IDO platform for projects building on PulseChain — a new Ethereum sister chain designed to provide an idyllic environment for building powerful new applications, while simultaneously reducing the load on the Ethereum network.
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