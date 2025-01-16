Ціна PulseCoin (PLSC)
Поточна ціна PulseCoin (PLSC) сьогодні становить 0.01793207 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PulseCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.55 USD
- зміна ціни PulseCoin протягом дня — +14.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PulseCoin до USD становила $ +0.00224004.
За останні 30 днів зміна ціни PulseCoin до USD становила $ -0.0055691342.
За останні 60 днів зміна ціни PulseCoin до USD становила $ -0.0020003313.
За останні 90 днів зміна ціни PulseCoin до USD становила $ -0.00608427450479656.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00224004
|+14.28%
|30 днів
|$ -0.0055691342
|-31.05%
|60 днів
|$ -0.0020003313
|-11.15%
|90 днів
|$ -0.00608427450479656
|-25.33%
Останній аналіз цін PulseCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
+14.28%
+27.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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