Сьогоднішня ціна PulseChain Tiger

Поточна ціна PulseChain Tiger (PTIGER) сьогодні становить $ 0,00225357, зі зміною 31,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PTIGER до USD становить $ 0,00225357 за PTIGER.

PulseChain Tiger наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 464 409, з циркуляційною пропозицією у 649,81M PTIGER. Протягом останніх 24 годин PTIGER торгувався між $ 0,00166545 (мінімум) та $ 0,00226103 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0074825, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PTIGER змінився на +1,54% за останню годину та на +117,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,69K.

Ринкова інформація щодо PulseChain Tiger (PTIGER)

Ринкова капіталізація $ 1,46M$ 1,46M $ 1,46M Обсяг (за 24 год) $ 10,69K$ 10,69K $ 10,69K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,46M$ 1,46M $ 1,46M Циркуляційне постачання 649,81M 649,81M 649,81M Загальна пропозиція 649 813 338,7 649 813 338,7 649 813 338,7

Поточна ринкова капіталізація PulseChain Tiger — $ 1,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,69K. Циркуляційна пропозиція PTIGER — 649,81M, зі загальною пропозицією 649813338.7. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,46M.