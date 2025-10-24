Ціна PulseChain Peacock (PCOCK)
+3,00%
+31,44%
+29,59%
+29,59%
Актуальна ціна PulseChain Peacock (PCOCK) становить $0,01343224. За останні 24 години PCOCK торгувався між мінімумом у $ 0,00999438 і максимумом у $ 0,01351615, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PCOCK становить $ 0,01767444, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00191136.
Що стосується короткострокових результатів, то PCOCK змінився на +3,00% за останню годину, +31,44% за 24 години та на +29,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація PulseChain Peacock — $ 11,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PCOCK — 845,63M, зі загальною пропозицією 845633594.2560842. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,46M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PulseChain Peacock до USD становила $ +0,00321288.
За останні 30 днів зміна ціни PulseChain Peacock до USD становила $ +0,0563750709.
За останні 60 днів зміна ціни PulseChain Peacock до USD становила $ +0,0090043477.
За останні 90 днів зміна ціни PulseChain Peacock до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00321288
|+31,44%
|30 днів
|$ +0,0563750709
|+419,70%
|60 днів
|$ +0,0090043477
|+67,04%
|90 днів
|$ 0
|--
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
