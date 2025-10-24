Інформація щодо ціни PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00999438 $ 0,00999438 $ 0,00999438 Мін. за 24 год $ 0,01351615 $ 0,01351615 $ 0,01351615 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00999438$ 0,00999438 $ 0,00999438 Макс. за 24 год $ 0,01351615$ 0,01351615 $ 0,01351615 Рекордний максимум $ 0,01767444$ 0,01767444 $ 0,01767444 Найнижча ціна $ 0,00191136$ 0,00191136 $ 0,00191136 Зміна ціни (за 1 год) +3,00% Зміна ціни (1 дн.) +31,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +29,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +29,59%

Актуальна ціна PulseChain Peacock (PCOCK) становить $0,01343224. За останні 24 години PCOCK торгувався між мінімумом у $ 0,00999438 і максимумом у $ 0,01351615, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PCOCK становить $ 0,01767444, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00191136.

Що стосується короткострокових результатів, то PCOCK змінився на +3,00% за останню годину, +31,44% за 24 години та на +29,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PulseChain Peacock (PCOCK)

Ринкова капіталізація $ 11,46M$ 11,46M $ 11,46M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,46M$ 11,46M $ 11,46M Циркуляційне постачання 845,63M 845,63M 845,63M Загальна пропозиція 845 633 594,2560842 845 633 594,2560842 845 633 594,2560842

Поточна ринкова капіталізація PulseChain Peacock — $ 11,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PCOCK — 845,63M, зі загальною пропозицією 845633594.2560842. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,46M.